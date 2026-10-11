Elternuni: Kinder und Jugendliche im KI-Dschungel begleiten

KI durchdringt die Lebenswelt von Kindern und Jugendliche auf vielfältige Art und Weise. Die jüngste JIM-Studie (Herbst 2025) unterstreicht diese Gegebenheit deutlich.

Der Vortrag soll Erfahrungs- und Nutzungsbereiche aus (außer-)schulischer Perspektive beleuchten, Chancen und Grenzen aufzeigen und Tipps & Tricks zur konstruktiven Begleitung von Kindern und Jugendlichen durch Eltern an die Hand geben, denn es muss klar sein: Nur Eltern und Schule gemeinsam können diese Aufgaben bewältigen.

Dozent: Dr. Christopher Muhler ist Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft / WBS, Psychologie sowie Informatik & Medienbildung am Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn. Er ist Mitherausgeber der Fachzeitschrift "Klasse leiten", Lehrbeauftragter an Hochschulen und darüber hinaus als Autor, Referent und Dozent in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften aller Schularten tätig. Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind KI, Schule, Gesellschaft und Unterricht, Medienbildung, Digitalität, (digitale) Schulentwicklung, allgemeine Pädagogik und Fachdidaktik.

Diese Veranstaltung richtet sich an Eltern/Begleitpersonen der Kinderuni-Kinder und alle weiteren Interessierten.