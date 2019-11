Elternunterhalt

Wir leben heute oft länger und bleiben bis ins Alter gesund und aktiv. Aber womöglich kommt dann doch einmal der Zeitpunkt, ab dem es ohne Hilfe nicht mehr geht. Ziel des Kurses ist, sich darauf umfassend und rechtzeitig vorbereiten zu können. In Bezug auf die Kosten, was die Pflegeversicherung übernimmt und an wen man sich wenden kann. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes:

- Wie können wir für den

Pflegefall vorsorgen?

- Für was müssen meine Kinder

vielleicht aufkommen?

- Ich will meine Eltern unterstützen,

habe aber auch eine eigene Familie,

was hat Priorität?

- Was tun, wenn das Sozialamt

Unterhalt verlangt?

- Können Schenkungen vom Sozialamt

zurückgefordert werden?

- Was passiert mit einem Wohnrecht?

- Können Sie Schulden in Abzug bringen?

- Muss Ihre Altersvorsorge eingeschränkt

werden?

- Müssen Sie Ihre Immobilie verkaufen?