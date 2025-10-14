Elternvortrag "Entspannter Umgang mit Handy und Co."

Für eine gute Balance rund um die Mediennutzung

Gibt es bei Ihnen zu Hause auch nahezu täglich Streit und/oder Diskussionen wegen Handy, Playstation, Fortnite, WhatsApp usw.? Dann geht es Ihnen wie vielen Familien. Doch Sie können wieder mehr Harmonie in den Familienalltag bringen! Erfahren Sie auf dem interaktiven, praxisnahen Elternvortrag die erfolgreichsten Strategien, um Diskussionen um Smartphone & Co. zukünftig nicht mehr führen zu müssen. Außerdem gibt es Unterstützung, worauf Sie beim Medienkonsum Ihres Kindes achten können.

Freuen Sie sich auf einfach umsetzbare Tipps von Herrn Möller (bekannt vom Elternvortrag "Entspannter lernen zu Hause") von der Akademie für Lernpädagogik (AfL) GmbH, die Sie zu Hause direkt nach diesem unterhaltsamen Vortrag anwenden können. Sie werden schnell positive Veränderungen erleben, die Ihr Familienleben harmonischer machen.