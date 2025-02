Elternvortrag "LöwenMut - tut gut!" - Impulse für Eltern mit Kindern zwischen 5 und 10 Jahren, wie sie das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken können

In einem informativen und unterhaltsamen Eltern-Vortrag schauen wir uns gemeinsam an, was den "Löwenmut" im Kind (und bei den Eltern) "groß" macht. Sie erfahren

Hintergründe zum Thema Selbstbewusstsein und welche Rolle eigene

Prägungen und Erfahrungen der Eltern dabei spielen. Das ein oder andere können Sie selbst ausprobieren, direkt spüren und erhalten konkrete Tipps,die Sie direkt mit ihrem Kind im Alltag umsetzen können.