Eltinger Summer 2026 – Sommerfest im GetränkeParadies Schneider

Der Eltinger Summer ist zurück! Nach der großartigen Stimmung im vergangenen Jahr laden das GetränkeParadies Schneider, der Kirbeverein Eltingen und die Beerlesklopfer Warmbronn erneut zu einem stimmungsvollen Sommerabend in Leonberg-Eltingen ein.

Freut euch auf entspannte Atmosphäre, kalte Drinks, leckeres Essen und beste Unterhaltung mit den DJs ChrisVorm & Sid Cisse. Fußballfans können außerdem das WM-Achtelfinale live verfolgen, bevor der Abend bei sommerlichem Flair bis tief in die Nacht weitergeht.

Kommt vorbei, trefft Freunde und Nachbarn und genießt gemeinsam einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei – einfach vorbeikommen und den Sommer feiern!