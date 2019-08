„ELVIS – Comeback!“, musikalische Revue von James Lyons

× Erweitern Foto: Patrick Pfeiffer Elvis Comeback Stadthalle Plochingen

Am Donnerstag, dem 10. Oktober 2019 ist die Württembergische Landesbühne Esslingen mit Nils Strassburg und den Roll Agents mit dem Theaterstück „ELVIS – Comeback!“ von James Lyons zu Gast in der Stadthalle Plochingen.

Im Jahr 1968 schien die Zeit der großen Erfolge für Elvis Presley vorbei zu sein: Anfang der Sechziger hatte er der Bühne den Rücken gekehrt und eine Reihe mittelmäßiger bis schlechter Filme gedreht. Viele seiner Kollegen und Fans hatten ihn schon abgeschrieben. Stattdessen waren Flower-Power und Vietnam-Protest, die Rolling Stones, Beatles und die Doors angesagt. Im selben turbulenten Jahr wurde der Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King ermordet. Kurz darauf gelang dem „King of Rock’n’Roll“ mit einem atemberaubenden TV-Special der Weg zurück auf die Bühne und in die Herzen seiner Fans. Die Show bot eine riesige Bandbreite, von einem intimen, improvisierten Live-Konzert im Sitzkreis über große Showeinlagen bis zum politischen Statement mit dem Song „If I Can Dream“. Es war der Auftakt zu einer Reihe umjubelter Live-Konzerte in den folgenden Jahren.

Auch vierzig Jahre nach seinem Tod wird Elvis Presley noch von Millionen seiner vorwiegend weiblichen Fans angehimmelt. Ihre „Briefe“ an Elvis zeichnen das Portrait eines einfühlsamen, oft einsamen Jungen, der sein Glück nie dauerhaft bei einer einzigen Frau zu finden vermochte. Nur auf der Bühne vor tausenden von Fans konnte er sein Bedürfnis nach Liebe stillen. Die Entstehungsgeschichte dieses legendären Comebacks bildet den Ausgangspunkt eines Abends, der auch von unerfüllten Sehnsüchten und innerer Befreiung erzählt.

Karten zum Preis von 20,- bis 24,- € (ermäßigt von 13,- bis 15,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen). Der Vorverkauf für das Stück beginnt am Montag, 02. September 2019. Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250. Die Abendkasse ist ab 19.15 Uhr besetzt. Die Vorstellung beginnt um 20.00 Uhr. Veranstalter ist das Kulturamt Plochingen.