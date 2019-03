Elvis, Comeback!

Diese aufwendige Musik-Revue zeigt die Hintergründe zum legendären Comeback von Elvis Presley im Jahr 1968.

Seine Zeit schien vorbei zu sein. Eine Reihe mittelmäßiger Filme begeisterten die Fans nicht mehr. FlowerPower, Vietnam-Protest, der neue Sound der Rolling Stones, Beatles und Doors beherrschten die Medien. Im selben turbulenten Jahr wurde der schwarze Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King in Memphis nahe Graceland ermordet. Kurz darauf gelang dem „King of Rock’n’Roll“ mit einem atemberaubenden TVSpecial der Weg zurück auf die Bühne und in die Herzen seiner Fans. Die Show bot eine riesige Bandbreite, von einem intimen, improvisierten Live-Konzert im Sitzkreis über große Showeinlagen bis zum politischen Statement mit dem Song „If I Can Dream“. Es war der Auftakt zu einer Reihe umjubelter Live-Konzerte in den folgenden Jahren, vor allem in Las Vegas.

Die Entstehungsgeschichte dieses legendären Comebacks, Elvis Presleys innere Reise zurück zu seinen Wurzeln im Memphis der 1950er Jahre, bilden den Ausgangspunkt eines Abends, der auch von unerfüllten Sehnsüchten und innerer Befreiung erzählt.