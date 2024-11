!!!! Eilmeldung

Elvis - Country - Oldie / "70 Jahre Rock'n'Roll

Sehr geehrte Reaktion,

am Samstag den, 30.November 2024 findet zu "70 Jahre Rock'n' Roll" und zur 25 jähriger Elvis Fan Club Tätigkeit (1999 - 2024) unsere nächste Veranstaltung "Elvis, Country & Oldies" des Elvis Presley will never die Fan Clubs im Gasthaus Roten Ochsen im "Ochsensaal" in Rechberghausen statt.

Der King of Rock´n´ Roll – Elvis Aaron Presley wurde als der beste Sänger (Jahrhundert Künstler) gekürt. Er ist in allen Hall of Fames in den USA (ob im Bereich Country, Rock´n´ Roll oder Gospel) vertreten. Bis zum heutigen Tag sind weit über 2 Milliarden Tonträger von Elvis Presley verkauft worden, das zeigt die Größe des Künstlers Elvis Presley auch noch in der heutigen Zeit und für die Zukunft. Elvis Presley " Faszination für alle Generationen"

Eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit der 50er - 70er Jahre, die Zeit des Wirtschaftswunders, des Nierentischs der Milchbars und der Pink Cadillacs und der Country Music.

Live Music:

Leno - The Music of Elvis als Elvis Interpret

Mr.Musicman (ehemals Gunnar-Mr.Musicman) als Country/Oldies Interpret.

Einlaß 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Tickets/Karten sind beim Elvis Presley will never die Fan Club unter 0172/7185730 oder 0162/4742428 und beim IPunkt Göppingen (im Rathaus) unter 07161/650-4444 erhältlich.

Kurze Biografie Herculano Marques:

Gebürtiger Portugiese, seit den 90er Jahren dauerhaft in Stuttgart ansässig. Sänger aus Leidenschaft. Speziell die der großen Entertainer Elvis Presley und Neil Diamond. 2017 Gewinner des Bild Zeitung Wettbewerbes zum 40. Todestag von Elvis Presley mit der Reise nach Memphis/Tennessee Graceland. 2019 Teilnehmer bei der Staffel"The Voice of Germany". Als Leidenschaftlicher Oldtimerfan, erfüllte er sich seinen Traum mit der selbst Restaurierung seines Cadillac Bj.1958. Elvis hatte ebenfalls dasselbe Fahrzeug. Der in der Zeitschrift Auto Classic in einem Bericht vorgestellt wurde. Das Traumauto gehört oft zu seinen gebuchten Elvis Auftritten.

Kurze Biografie Mr.Musicman (ehemals Gunnar-Mr.Musicman):

Er liebt die Country und Oldie Musik seit seiner Jugend und präsentiert sie somit mit voller Leidenschaft und es ist somit ein musikalischer Ohrenschmaus mit Bekannten Liedern der großen Künstlern und dass schon seit Jahrzehnten. Die Country ( Line und Square Dancers ) und Oldie Fan Gemeinde zieht von einer zur nächsten Veranstaltung seit Jahren mit ihm mit.

Über einen Veranstaltungstipp würden wir uns freuen. Vielen Dank im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Bernd Glanzer

President

Elvis Presley will never die Fan Club

Lorcher Str. 14 / D-73116 Wäschenbeuren