Nils Strassburg und seine Roll-Agents-Band präsentieren eine Hommage an Elvis Presley mit seinen größten Hits von Rock 'n' Roll bis Gospel.

Strassburg gilt als Deutschlands bester Elvis-Interpret. Der 1975 in den USA geborene Sänger lebt in Leonberg und sieht dem "King of Rock 'n' Roll" verblüffend ähnlich. Mit seiner markanten Stimme und seiner fulminanten Bühnenpräsenz lässt der schwäbische Elvis den "King" wiederauferstehen.