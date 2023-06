Elvis lebt! Open air Kino und live music

Eine Veranstaltung des Bürgervereins Zimmerhof.

Elvis Presley lebt sicherlich – in den Herzen und im musikalischen Gedächtnis vieler Menschen jeden Alters.

Der preisgekrönte Film „Elvis“ von Baz Luhrmann ist eine filmische Biografie des „Kings“, dessen Leben, seine Musik, seine Liebschaften, die Glanzzeit in Las Vegas, aber auch seine späteren gesundheitlichen Probleme

Der Schauspieler Austin Butler rockt als Elvis-Darsteller das Kino. Der Geist des damals revolutionären Rock´n’roll wird lebendig, aber auch die politischen Verwerfungen und der Skandal, dass ein Weißer „schwarze“ Musik machte.

Der Film ist bildgewaltig, musikalisch beeindruckend und spannend. Tom Hanks verkörpert fast diabolisch den geldgierigen Elvis-Manager.

Ein „biopic“ (Filmbiografie), das den Filmen über Freddy Mercury oder Whitney Houston in nichts nachsteht. Das Besondere in Zimmerhof: Der Film wird im Schulhof open air auf Großleinwand mit professionellen Projektoren und Soundanlage gezeigt, was eine ganz besondere Atmosphäre schafft.

Außerdem wird die „Bürgerking Revival Band“ als warm-up eigene Interpretationen von Elvissongs und bekannten Rockklassikern performen und es gibt auch ein „offenes Mikrofon“ zum spontanen Mitsingen. Vielleicht wird auch ein fast direkter Nachfahre von Elvis auftreten? Denn man munkelt, dass der King während seiner Militärzeit in Süddeutschland nicht nur Panzerspuren hinterlassen hat …

Für kinogerechte Getränke, Gegrilltes und Snacks inklusive Popcorn ist gesorgt.

Wo und wann? Samstag, 15.7.2023, Innenhof der Mühlentalschule Zimmerhof. Bei Regenwetter in der Sporthalle.

Begrenzte Platzzahl. Einlass ab 19 Uhr, Live-Musik ab 20 Uhr, Film ab ca. 22.15 Uhr je nach Einbruch der Dunkelheit.