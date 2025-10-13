Elvis Presley- Memories

Stefan Schael gilt als einer der besten Elvis Interpreten Deutschlands. Er hat sich tief eingewühlt in die vielfältigen Darstellungen des King of Rock´n´Roll.

Hat Fakten, Hintergründe, O-Töne, etc. zusammengetragen und zeichnet an diesem Abend ein Bild des Mannes, den man in der Anfangsphase seiner Karriere im Fernsehen nur von der Hüfte an aufwärts zeigen durfte. In dieser fulminanten musikalischen Lesung wird er neben großartigen Songs einiges an Anekdoten und Interessantes rund um das Leben des „King of Rock´n´Roll“ auf die Bühne bringen.

Songs wie „Love Me Tender“, „Devil In Disguise“, „In The Ghetto“, „Hound Dog“, „There Goes My Everything“ u.v.a. werden an diesem Abend zu hören sein. Eine wahrlich musikalische Lesung - rockig-schwungvoll, informativ, funkensprühend und von nostalgischem Wert

Es wird mit Leckereien und Getränken bewirtet.