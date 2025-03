Das Erfolgsprogramm geht in eine neue Runde: Herr Hämmerle der wildgewordene, wortgewaltige Schwabe trifft den Weltstar aus Memphis. Ein Dutzend nigelnagelneue Lieder und neue Geschichten. Hämmerle wird zum Blutspender, gerät in die Fänge eines Fitness-Clubs und zuletzt sogar in die Endausscheidung eines regionalen Talentwettbewerbs...