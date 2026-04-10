Elvis Summer Festival - From Rock'n Roll to Las Vegas

Rio, bekannt als "Rio - The Voice of Elvis", hat Gesang studiert mit Abschluss in Musik. Als international anerkannter Elvis-Interpret gilt er als einer der besten Elvisdarsteller weltweit seit Jahrzehnten, er ist dreifacher Europa- u. Weltmeister, bei Elvis-Interpret-Wettbewerben erhielt er den Golden Elvis Avard u. den Titel "Elvis 2000-Elvis Tribute Artist oft the Century" verliehen. Er tritt mit seiner professionellen eigenen TCB-Band auf; für seine Fans eine sehr authentische Elvis-Erfahrung.

Auch trat er mit der gesamten originalen TCB-Band von Elvis (1969-1977) in Europa auf. Seit Jahren tourt Rio weltweit (Europa, USA, Asien, Arabischen Emiraten usw.). Er ist bekannt durch Funk u. Fernsehen, benutzt Show-Kostüme, die vom originalen Elvis-Schneider für ihn angefertigt wurden. In 2025 erhielt er in Katar den "International Growth With Vision Award" für seine Leistungen im Elvis-Entertainment und seinen Einsatz für Charity Projekte. Musikalische Perfektion die fasziniert und mitreißt...