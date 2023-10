Anlässlich des 45. Todestag kommt Nils Strassburg mit seiner Big Band The Roll Agents und dem Sinfonieorchester Leonberg mit Elvis Symphonic auf Tour.

Bereits mit ihren vergangen Shows ist es den Roll Agents auf unvergleichliche Art und Weise gelungen, die Ära des King of Rock’n’Roll wieder aufleben zu lassen. In dieser spektakulären Bühnenshow präsentiert der Ausnahmekönner gemeinsam mit seiner zehnköpfigen Band und dem Sinfonieorchester Leonberg das neue Programm „Elvis Symphonic“, wie es authentischer und bewegender nicht sein könnte. Eine mitreißende Huldigung an den unvergessenen US-amerikanischen Sänger, Musiker und Schauspieler, der es als einziger Künstler in gleich fünf Halls of Fame geschafft hat.

Als Elvis zaubert Nils Strassburg eine großartige Konzertatmosphäre und geht auf Tuchfühlung mit dem Publikum, das zum essentiellen Bestandteil der Performance wird.

Die Veranstaltung wurde von 21. Januar auf 12. November 2023 verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit oder können dort wor sie gekauft wurden zurückgegeben werden.