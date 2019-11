× Erweitern GÖTTMANN EVENTS Andy King

Elvis Tribute Show mit Andy King & The Memphis Riders

auf dem Zauberhaften Landgut Lingental am Freitag, 15.11.2019

Andy King gilt als einer der besten Elvis-Interpreten weltweit und wurde bereits in England, Kanada, USA und Deutschland mehrfach ausgezeichnet. Nach seiner erfolgreichen Amerika-Tour gastiert er am 15. November im zauberhaften Landgut Lingental mit einer atemberaubenden Show. Zusammen mit seiner Band “The Memphis Riders” und einem Damenchor bietet er ein einzigartiges und unvergessliches Liveprogramm über alle Epochen des „King of Rock`n`Roll“.

Beginn: 20 Uhr, Ticket VVK ab € 19,- (zzgl. Gebühren) Abendkasse € 25,-

VIP-Bereich auf der Galerie € 25,-, 10er-Tisch auf der Galerie € 220,-

Infos+Tickets: www.goettmann.com, Telefon 015111111911

Vorverkauf: Zigarren Grimm, Rhein-Neckar-Zeitung, EVENTIM, DIGINIGHTS