Elvis trifft Elvis

Herr Hämmerle, das Alias des preisgekrönten Kabarettisten, Musikers und Autors Bernd Kohlhepp, leidet nicht unter mangelnder Selbstüberschätzung und ist ganz natürlich der King von Bempflingen.

Nils Strassburg, von Time Warner New York (Warner Bros., HBO) zum besten Elvisinterpreten Deutschlands gekürt, feiert mit seiner Band The Roll Agents auf den großen Bühnen quer durch die Republik Erfolge und lässt mit seinem Hüftschwung Träume feucht und Herzen weit werden. Nun trifft der King aus Memphis auf den schwäbischen Souverän kabarettistischer Unterhaltung. Zusammen sind sie Blutsbrüder des Rock ’n’ Roll.

Der Autonarr Elvis und der narrede Wonderfitz Hämmerle krachen im Kreisverkehr ineinander. Während der findige Schwabe die Versicherungsdaten rauskruschtelt und am liebsten ungeschoren davonkäme, ist für den King die ganze Welt Bühne, die nur auf seine Songs wartet. Die mit Musik vollgepackte Musical-Comedy-Show liefert die Wiederbegegnung mit Love me tender/Seifenspender oder dem Lied vom Kühlschrank - aber ebenso mit vielen Elvis-Hits im unverfälschten Originaltext. Sie erfahren nicht nur einiges über Elvis’ Leben im Geheimen, sondern auch über Hämmerles Privatleben. Und vielleicht stellt sich am Ende heraus, dass es hier mehr Gemeinsamkeiten gibt als beim ersten Blick ins Auge fällt.