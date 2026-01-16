Elwood Stray & Our Mirage

Freu dich auf eine unvergessliche Co-Headliner-Show, bei der zwei außergewöhnliche Bands ihre kraftvolle Musik auf die Bühne bringen. Nach einer langen Pause aufgrund der Pandemie kehren OUR MIRAGE und ELWOOD STRAY endlich wieder auf die Bühne zurück.

OUR MIRAGE – Emotionaler Post-Hardcore mit Tiefgang

OUR MIRAGE ist eine Band, die im Jahr 2020 mit ihrem zweiten Album „Unseen Relations“ ein klares Statement setzt. Die Band thematisiert in ihren Songs die psychische Gesundheit und die Reise zur Selbstfindung, verbunden mit einem kraftvollen, modernen Rocksound. Mit ihrem aktuellen Album „Eclipse“ verbindet die Band intime Gefühle mit einem epischen, galaktischen Sound, der die Bedeutung von Liebe, Vertrauen und Persistenz in einer unendlichen Welt widerspiegelt. Nach einer langen Tourpause kehren sie nun mit frischer Energie auf die Bühne zurück.

ELWOOD STRAY – Energiegeladener Post-Hardcore aus Essen

ELWOOD STRAY ist eine dynamische Band, die seit 2016 mit ihrer energiegeladenen Musik begeistert. Nach mehreren erfolgreichen Singles und ihrem Debütalbum „Gone With The Flow“ im Jahr 2023, das über 6 Millionen Streams erreichte, ist die Band für ihre mitreißenden Live-Shows bekannt. Sie haben bereits mit internationalen Größen wie Bad Omens und The Ghost Inside gespielt und sind auf großen Festivals vertreten. Für 2024 stehen Touren mit bekannten Bands wie den Novelists und Stick To Your Guns auf dem Programm – eine perfekte Gelegenheit, die Energie von ELWOOD STRAY live zu erleben.