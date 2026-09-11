EMANUEL GAT DANCE

Emanuel Gat choreografiert die Fünfte Sinfonie von Gustav Mahler.

Die Premiere eröffnet im Juni 2026 Frankreichs bekanntestes Tanzfestival in Montpellier. Eine der ersten Stationen der anschließenden Welttournee ist Ludwigsburg. Die »Fünf Tage in der Sonne« bestehen aus fünf choreografischen Tableaus, in denen sich der Tanz – so verspricht Gat – den grundlegenden Themen des menschlichen Lebens annähert: Liebe, Sterben, Verwandlung. Dazu erklingt Leonard Bernsteins Mahler-Interpretation mit den Wiener Philharmonikern. Der Dirigent liebte diese Musik so sehr, dass er mit der Partitur der Fünften auf dem Herzen begraben wurde.

In einem Stil von dunkler Sinnlichkeit und strengem Ernst arbeitet Emanuel Gat seit 20 Jahren mit seiner Kompanie in Marseille und hatte – vielleicht weil er Klarinette studierte und als Kind Dirigent werden wollte – dabei nie Angst vor berühmter Musik. Mozarts Requiem, Schuberts »Winterreise« oder Strawinskys »Sacre«, kombiniert mit Salsa-Schritten, zählen zu seinen Großtaten. Erst kürzlich schuf er ein Stück für die Dresden Frankfurt Dance Company zu Gustav Mahlers »Lied von der Erde«. Der gebürtige Israeli war zuletzt mit seinem »Lovetrain 2020« im Forum am Schlosspark zu Gast. Er möchte zu Mahler selbst das Licht tanzen lassen: Die Bewegung der Lichtquellen wird zur dritten aktiven Instanz neben Choreografie und Musik, während sich die Tänzer in fließenden Seidenstoffen bewegen.