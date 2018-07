Emel Geris - Finissage

Die Nacht ist ein anderer Tag

1980 im türkischen Kayseri geboren, zählt die in Berlin lebende Emel Geris zu den eigenwilligsten Malerinnen ihrer Generation. Bringen gerade die dunklen Träume Befreiung? Die Absolventin der Stuttgarter Akademie stellt die Frage direkt, schafft eine eigene Figuration bestürzender Enge und phantasievoller Freiheit. Die Ausstellung „Die Nacht ist ein anderer Tag“ schließt an die Werkstatt-Einblicke zum Schaffen von Rosalie (2016) und Ben Willikens (2017) an und zeigt einen umfassenden Querschnitt der Bildwelt von Emel Geris.

Eröffnung: Samstag, 15. September, 18 Uhr

Einführung: Nikolai B. Forstbauer

Führungen

Sonntag, 30. September, 15 Uhr

Donnerstag, 18. Oktober, 18 Uhr