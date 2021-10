Emißatett & Pegelia Fold feat. Marcus Schmickler (Computer) - Jazz

Elisabeth Coudoux – Cello, Komposition

Pegelia Gold – Stimme

Matthias Muche – Posaune

Robert Landfermann – Kontrabass

Philip Zoubek – Präpariertes Klavier, Synthie

Etienne Nillesen – Erweiterte Snare

Special Guest: Marcus Schmickler – Computer

Heute wird es in der Manufaktur zu einem aufwendig vorbereiteten Konzert kommen: die im Mai 2021 erschienene Musik auf der CD „EARIS“ mit der Sängerin Pegelia Gold wird an diesem Abend von Special Guest Marcus Schmickler am Computer in einen neuen Kontext gestellt. Das akustische Ensemble Emißatett auf der einen Seite spielt Kompositionen von Elisabeth Coudoux und improvisiert. Auf der anderen Seite wird Marcus Schmickler dazu live seine einzigartige, elektronische Musik live performen.

Das Emißatett besteht seit 2013 und wurde 2019 in das Förderprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für professionelle, freie Musik-Ensembles aufgenommen. Die Musik der Sängerin, Solistin und Komponistin Pegelia Gold steht für traumwandlerisch entrückte Zustände, in denen sich Zeit und Raum neu definieren. Der Klang ihrer Stimme wird mit dem Ensemble Emißatett zusammen auf feinnervigen Bahnen in unerwartete Sphären transferiert.

Marcus Schmickler ist ein Komponist zeitgenössischer elektronischer und Neuer Musik. Ob als freier Improvisator, als audiovisuell arbeitender Klangskulpteur oder als Vertreter der zeitgenössischen Computermusik im Clubkontext – er gehört zu den relevantesten Avantgarde-Protagonisten unserer Zeit. In diesem Konzert wird er als freier Improvisator den Raum einnehmen und freigeben. Ein dynamisches Spiel, kompromisslose Strukturen, akustische und elektronische Räume im gleichzeitigen Spiegel.

