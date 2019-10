× Erweitern TudK Emigranten

In „Emigranten" führen Flucht aus der Heimat und Hoffnung auf ein besseres Leben in einem fremden Land zwei Männer in einer Notunterkunft zusammen. Zwar sind sie beide Emigranten desselben Landes, doch sind die Verbindungen zwischen dem politischen Intellektuellen und dem sich für materiellen Wohlstand abrackernden rustikalen Gastarbeiter nur allzu brüchig.

Ihre andauernden Animositäten und gegenseitigen Abhängigkeiten sprengen immer wieder die Fassade ihrer scheinbaren Verbundenheit.