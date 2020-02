Emigranten

In der Zeit der Globalisierung und der Grenzöffnung verlassen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt ihre Heimat um an einem anderen Ort, in einem fremden Land ihr Glück zu suchen.

In seinem weltberühmten Erfolgstück schildert der polnische Autor, Illustrator und Dramatiker Slawomir Mrozek zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die gemeinsam einen alten verrosteten Wohnwagen bewohnen – der eine, frustrierter Intellektueller, vom politischen System seiner Heimat in die Flucht getrieben, der andere folgte dem Lockruf materiellen Reichtums.

Mit Ironie, Satire und Komik schildert Mrozek ihr Leben in der fremden Heimat. Zwei Männer auf der Suche nach Freiheit und Glück, zwei Jäger, die ihr Ziel immermehr aus den Augen verlieren und aus Jäger zu Gejagten werden. Beide sind auch in der Freiheit der neuen Heimat in persönlichen Erwartungen, Erfahrungen und Belastungen gefangen.

Regie: Marcus Helm

Dauer: 80 Minuten mit Pause

Premiere: 6. März 2020