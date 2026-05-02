Emigration als Emanzipation - vom Mädchen zur erwachsenen Frau. Die Geschichte der Liesel Rosenthal aus Heilbronn

Liesel Rosenthal musste 1937 als jüdisches Mädchen vor den Nazis nach England flüchten. Dort an-gekommen organisiert sie maßgeblich die Flucht ihres Bruders Helmut und der Eltern Ludwig und Hermine Rosenthal.

Joachim Schlör berichtet im Gespräch mit Ute Kümmel von der Flucht, dem An-kommen Liesels in England und vom Erwachsenwerden der jungen Frau.

Anmeldung unter https://eveeno.com/696674546. Der Eintritt ist frei.