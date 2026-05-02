Emigration als Emanzipation - vom Mädchen zur erwachsenen Frau. Die Geschichte der Liesel Rosenthal aus Heilbronn

Themenabend mit Joachim Schlör

bis

Haus der Stadtgeschichte Heilbronn Eichgasse 1, 74072 Heilbronn

Liesel Rosenthal musste 1937 als jüdisches Mädchen vor den Nazis nach England flüchten. Dort an-gekommen organisiert sie maßgeblich die Flucht ihres Bruders Helmut und der Eltern Ludwig und Hermine Rosenthal.

Joachim Schlör berichtet im Gespräch mit Ute Kümmel von der Flucht, dem An-kommen Liesels in England und vom Erwachsenwerden der jungen Frau. 

Anmeldung unter https://eveeno.com/696674546. Der Eintritt ist frei.

Info

Stadtarchiv Heilbronn
Haus der Stadtgeschichte Heilbronn Eichgasse 1, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
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