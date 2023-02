Emilíana Torrini & The Colorist Orchestra (ISL/BEL)

Eine außerordentliche Zusammenarbeit hat etwas fast Magisches an sich. Wenn zwei Künstler in der Lage sind, sich auf einer Ebene zu synchronisieren, wo jede Note, jeder Atemzug und jeder noch so kleine Ton ein perfektes Ganzes ergibt. The Colorist Orchestra wissen, wie man das macht – sie haben es sogar zu ihrer Spezialität gemacht. Seit 2013 hat das belgische Duo (bestehend aus den Multiinstrumentalisten und langjährigen Freunden Aarich Jespers und Kobe Proesmans) einen Beruf daraus gemacht, die Diskografien einer breiten Palette von Künstlern neu zu interpretieren, wobei sie ihren Hintergrund in Pop, elektronischer und Weltmusik nutzen, um die Songs zu verändern. Kürzlich haben sie sich wieder mit der gefeierten isländischen Singer-Songwriterin Emilina Torrini zusammengetan, mit der sie erstmals 2018 für das Album The Colorist Orchestra & Emiliana Torrini zusammengearbeitet haben. Dieses Mal übertrifft ihr Projekt jedoch sogar ihre eigenen Erwartungen.

Anfang nächsten Jahres werden The Colorist Orchestra und Emiliana „Racing the Storm“ veröffentlichen, ein gemeinsames Album, das beide Künstler zu neuen Höhen führt. Das Album besteht ausschließlich aus Originalmaterial und verbindet die klassischen Kammerpop-Wurzeln von TCO mit der Kraft und Zerbrechlichkeit von Emilianas zurückhaltendem Songwriting.

