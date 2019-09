Italienische Lieder mit Mario Marino

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Eine musikalische Reise durch Italien.

Vorbestellungen unter veranstaltungen@cafe-emil.de

Mario Marino ist ein gebürtiger deutscher Sänger mit italienischen Wurzeln.

Als Sohn einer neapolitanischen Gastarbeiterfamilie ist er in Herrenberg geboren und in Sindelfingen aufgewachsen.

In seiner musikalischen Familie hatte das gemeinsame Musizieren immer einen hohen Stellenwert. Während der Vater Mandoline und Ziehharmonika spielte, begeisterte sich sein Bruder Angelo für Gitarre und Saxofon. Er selbst sorgte als Schlagzeuger für den richtigen Rhythmus.

Seine Leidenschaft ist der Gesang italienischer Pop-Schlager überwiegend aus den 1980er Jahren, die er schon in seiner Jugend immer wieder gerne hörte.

In seinem Repertoire sind viele bekannte Titel wie L`Italiano, Sempre Sempre, Tu Sei L`Unica Donna Per Me, Innamorati, Ti Amo.

Auch italienische, neapolitanische und weihnachtliche Klassiker wie Marina, Che Sara`,O Sole Mio, Caruso, Tu Scendi Dalle Stelle, Astro Del Ciel und Questo Natale gehören dazu.

Zusätzlich hat er populäre polnische Titel wie Jestes Szalona, Taka Mala sowie den Weihnachtsklassiker Lulajze Jezuniu in sein Repertoire aufgenommen.

Zunächst sang er nur bei privaten Veranstaltungen.

Seit einigen Jahren, hatte er auf zahlreichen Bühnen öffentliche Auftritte bei Veranstaltungen und Konzerten.

Im Jahr 2016 wurde er auch im Radiosender SWR 4 in der Sendung " Musik aus dem Land " vorgestellt.

Im Herbst 2016 nahm er zwölf Titel auf seiner ersten CD mit dem Titel " Dolce Vita 2016 " auf.

Im Frühjahr 2017 nahm er weitere zwölf Titel auf seiner zweiten CD " Insieme 2017 " auf.