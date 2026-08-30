Emil, Jorin Hagen & JHNWNDT gehen 2026 erstmals gemeinsam auf Tour. Die junge, aufstrebende Konstellation hat sich mit emotionalen Texten, eingängigen Hooks und clubtauglichen Beats eine stetig wachsende Community aufgebaut. Der virale Hit „Kribbeln im Bauch“ (über 1,5 Millionen Streams, tausende TikTok-Creations) markiert den Durchbruch der drei als relevanter Newcomer-Act im digitalen Raum.

Der gemeinsame Sound bewegt sich zwischen poppigem Deutschrap, Pop und treibenden 4-to-the-floor-Beats. Inhaltlich stehen Beziehungen, Freundschaft, Nähe und emotionale Offenheit im Mittelpunkt – Themen, die beim Publikum sofort ankommen und live besonders intensiv wirken. Die Mischung aus Storytelling-Rap, poppigen Elementen und moderner Club-Energie macht die Musik nahbar, emotional und absolut zeitgemäß.

Auf der Bühne überzeugen Emil, Jorin Hagen & JHNWNDT durch starke Bühnenchemie, klare Rollen und abwechslungsreiche Performances. Hohe Wiedererkennbarkeit durch virale Songs, Publikumseinbindung und Social-Media-Affinität sorgen für ein Live-Erlebnis, das besonders die junge, digitale Generation (Gen Z / junge Millennials) anspricht.