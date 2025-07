Das Theatersommer Ludwigsburg öffnet von 25.06.2025 - 13.09.2025 seine Tore. Der Spielplan kann unter www.theatersommer.net/spielplan erkundet werden. Um auf dem Laufenden zu bleben, können Sie sich gerne bei unserem Newsletter www.theatersommer.net/newsletter anmelden.

In unserem Jungen Theater erzählen wir die spannende Geschichte von Emil Tischbein, der zum ersten Mal allein seine Cousine Pony Hütchen in Berlin besucht. Eine Zugfahrt in die Großstadt ohne Eltern kann ziemlich aufregend sein, vor allem wenn im gleichen Abteil ein sich auffällig benehmender Mann mit dem Namen Grundeis sitzt, der Emil ständig auf merkwürdige Weise versucht in ein Gespräch zu verwickeln. Emil fühlt sich ausgehorcht und hat ein komisches Bauchgefühl. Und tatsächlich – in einem Moment der Unaufmerksamkeit werden ihm die 140 Mark, welche die Mutter ihm für die Großmutter in Berlin mitgab, geklaut.

Das Geld ist mühsam erspart und auf keinen Fall wird Emil den Dieb davonkommen lassen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich dem dubiosen Grundeis an die Fersen zu heften, und das quer durch das riesige Berlin. In dieser hektischen Stadt, das muss Emil bald verspüren, kann man sich in so einer Situation ganz schön einsam fühlen. Wäre da nicht ein anderer Junge namens Gustav mit der Hupe, wer weiß, wie die Geschichte dann ausginge? Kurz und gut: Gustav trommelt einige seiner Freunde zusammen und viele andere Kinder-Detektive schließen sich unter »Parole Emil« mit einem gemeinsamen Ziel zusammen: dem Dieb das Handwerk zu legen.

Dem Theatersommer Ludwigsburg gelang für diese Inszenierung, die im Rahmen unseres Jubiläums 25 Jahre Kindertheater entsteht, eine kleine Sensation. Der erfolgreiche Theaterautor und Regisseur Kristo Šagor, der in diesem Jahr für sein Jugendstück „NICE“ den Preis des Heidelberger Stückemarkts erhielt und ab 2026 das Junge Theater Heidelberg leiten wird, übernimmt die Künstlerische Leitung von „ EMIL UND DIE DETEKTIVE“.

Außerdem erarbeiten wir erstmalig ein Theaterstück ausschließlich mit Studierenden der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Alle Möglichkeiten des Theaterspiels werden ausgetestet: es wird gespielt, gesungen, getanzt und wenn notwendig akrobatisch erklettert.

Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung und Förderung des Kinder-/Familien- und Schultheaters. Nur durch die folgenden Stiftungen, Spender und Institutionen konnten wir dieses so wichtige Kulturangebot für Kinder und Familien in der Spielzeit 2025 in vollem Umfang anbieten.