Emil und die Detektive

In unserem Jungen Theater erzählen wir die spannende Geschichte von Emil Tischbein, der zum ersten Mal allein seine Cousine Pony Hütchen in Berlin besucht.

Eine Zugfahrt in die Großstadt ohne Eltern kann ziemlich aufregend sein, vor allem wenn im gleichen Abteil ein sich auffällig benehmender Mann mit dem Namen Grundeis sitzt, der Emil ständig auf merkwürdige Weise versucht in ein Gespräch zu verwickeln. Emil fühlt sich ausgehorcht und hat ein komisches Bauchgefühl. Und tatsächlich – in einem Moment der Unaufmerksamkeit werden ihm die 140 Mark, welche die Mutter ihm für die Großmutter in Berlin mitgab, geklaut.

Das Geld ist mühsam erspart und auf keinen Fall wird Emil den Dieb davonkommen lassen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich dem dubiosen Grundeis an die Fersen zu heften, und das quer durch das riesige Berlin. In dieser hektischen Stadt, das muss Emil bald verspüren, kann man sich in so einer Situation ganz schön einsam fühlen. Wäre da nicht ein anderer Junge namens Gustav mit der Hupe, wer weiß, wie die Geschichte dann ausginge? Kurz und gut: Gustav trommelt einige seiner Freunde zusammen und viele andere Kinder-Detektive schließen sich unter »Parole Emil« mit einem gemeinsamen Ziel zusammen: dem Dieb das Handwerk zu legen.