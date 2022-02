Emily Jane White & Band (USA)

Mit ihren düsteren, eindringlichen Songs hat sich Emily Jane White in den gut fünfzehn Jahren seit dem Erscheinen ihres Debütalbums „Dark Undercoat“ eine treue Fangemeinde erspielt, die sich nun auf Neues freuen darf. Just am heutigen Tag erscheint beim französischen Qualitätslabel Talitres mit „Alluvion“, das inzwischen siebte Album der Kalifornierin. Emily Jane White erzählt uns ihre komplexen Geschichten von Melancholie und Isolation. Die Vergleiche zu artverwandten Künstlerinnen wie Cat Power oder Hope Sandoval (Mazzy Star) bleiben da nicht aus. Doch auch Whites Anleihen bei klassischen weiblichen Jazz und Blues Sängerinnen wie Billi Holiday bleiben nicht verborgen.