Soul Searching Songs

Eine gute Balance zwischen dem Irland von heute und dem von gestern. Emma Langford ist eine Folk-Gitarristin und Liedermacherin aus Limerick im Westen Irlands. Ihr unverwechselbarer Gesangsstil zeigt eine Mischung aus irischem „lilt" (zu übersetzen etwa mit „trällern" oder auch „beschwingte Melodie") mit Folk und Jazz. Delikate Gitarrenarbeit ergänzt einen intuitiven Sinn für Melodie. So lässt sich z.B. das Hotpress Magazine zu folgendem Statement hinreißen: „… there is an almost angelic quality to her material …“ Carl Corcoran vom irischen Rundfunksender RTE ist auch positiv gestimmt: „… a songwriter of great depth and personal soul searching and a voice to match.” Für die sympathische junge Frau gilt das kluge Sprichwort „Zukunft hat, wer Zukunft schafft.“ Mit ihren Songs hat sich Emma nicht – wie es in der Branche so typisch ist – an die Erfolgsrezepte der in die Charts gekommenen Kolleginnen und Kollegen gehalten. Sie hat ihr ganz eigenes Süppchen gekocht. Mit ihrer herzerfrischenden Art versteht sie es zudem, dieses charmant zu servieren. Emma gehört genau zu den Irish Folk Singer-Songwritern, die nicht zum Mainstream gehören wollen.