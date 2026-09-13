Die britische Jazzsängerin Emma Smith wurde 2024 als Parliamentary Jazz Vocalist of the Year ausgezeichnet.

Auf­tritte in der Royal Albert Hall und in führenden Jazzclubs weltweit sowie Kooperationen mit Künstlern wie Michael Bublé, Jeff Goldblum und Robbie Williams prägten ihren internationalen Weg.

Aufgewachsen in einer Familie professioneller Jazzmusiker, war sie schon als Kind umgeben von Swing und Bebop. Eine besondere Rolle spielte ihr Großvater, ein Posaunist, der unter anderem mit Frank Sinatra, Barbra Streisand und Oscar Peterson spielte.

Mit 15 Jahren wurde Emma Smith Mitglied im National Youth Jazz Orchestra und studierte an der Royal Academy of Music. Bekannt wurde sie als Mitglied des Gesangstrios The Puppini Sisters. Mit ihrem Soloalbum Meshuga Baby gelang ihr 2022 der Durchbruch mit Millionen Streams. Ihr Album Bitter Orange ( 2025 ) zeigt sie als selbst­­be­wusste, eigenständige Künstlerin mit einem Sound, der Tradition und Gegenwart verbindet.