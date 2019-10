Auf diese Veranstaltung freuen wir uns schon über 1 Jahr!!!

Unser Gast aus Argentinien ist auf Europatour und beehrt uns im Schlachthaus. Fernando ist nicht nur DJ, sondern auch Produzent, Sänger und Songwriter. Unzähliche Releases finden sich auf Beatport, wie man hier sehen kann: https://www.beatport.com/artist/fernando/51600/tracks

Wir sprechen hier getrost von einem Vollblutmusiker, der eine unglaubliche Vielfalt an Styles in seine Sets und Produktionen einfließen lässt. Von Indie Dance über Techhouse, zu Funky Techno, in seinem Repertoire ist alles mit dabei. Und mit viel Glück wird er auch live Bass Gitarre dazu spielen.

Sehr passend zu diesem Abend ist der nächste Gast, Dj Maico, der den Schluss des Abends spielen wird. In gewohnter Manier, serviert er uns Indie Dance Techno und wird mit Sicherheit, die eine oder andere Scheibe raushauen, die den Abflug ermöglicht.

Gastgeberin Sirikit leutet den Abend ein, ob housy oder funky, ob minimal oder progressiv, der Abend wird es zeigen.

Mr. Flower Power aka PPLC steht an den Reglern des Lichtpultes! Seine super genialen pixel Visuals gepaart mit einer extra Portion Gefühl für die Stimmung sorgen immer wieder für ekstatische Nächte! Also, was tun? Put on your dancing shoes and dance!