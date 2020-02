DJ Yaniv Tal ist ein Chamäleon, ein Tausendsassa. Seine Devise lautet alles oder nichts. Und dann lieber alles als nichts!

In früheren Jahren hat er die Bühnen großer Trance Parties bespielt, und er war Begründer des umtriebigen Labels Cosmophilia.

Nun begeistert er vorrangig mit Techno, spielt in allen Clubs in München, führt mit links noch das Label Plattenbank, welches zur Zeit unter anderem durch den israelischen Produzenten Guy J die Charts von Beatport erstürmt, und spielt aus Spaß an der Freud noch Pop und Hits und was ihm sonst noch einfällt für Events aller Art...

Seit Jahren ist er Freund und gern gesehener Gast bei den EMMA.zonen, hier in Tübingen hat er seinen festen Kreis.

Denn jedesmal begeistert und überrascht er uns aufs neue!

Emi Electrola ist diesmal auch wieder mit von der Partie. Von feinen groovigen Housetunes bis zu treibendem knackigen Techhouse wird mit Sicherheit einiges dabei sein, was das Tanzbein anschwingt...

Bunte bewegte und bewegende Visuals kommen diesmal von Viditek, der uns immer wieder mit passenden Illuminationen eine angenehme Atmosphäre schafft, in der man sich gerne aufhält.

Wie gesagt, es wird eine friends night, familiär, kuschelig, flauschig schön!