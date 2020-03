Karle Freitag und wir sind da!

LIZA LAUDA in concert

LEIRUM & SLIN

SIRIKIT

visuals by STAN ALONE

Leirum & Slin entschleunigen Herz und Ohren mit verspieltem Downtempo. Zuhause im Dunstkreis Stuttgarts, hat ihre Reise sie schon weit über den Kesselrand geführt.

Sie bewegen sich und euch am liebsten in deepen, treibenden und träumerischen Klangwelten. Ihre musikalische Verknüpfung entführt in sphärische Gefilde – innen und außen – drinnen und draußen.

Getreu dem Motto langsam hört man einfach mehr!

LEIRUM LARUM & SLIN SALABIM