Emma.zone electronic music for your body & your soul

DJs

Marculino Fuchs & Hase

Maximal Fuchs & Hase

Zathura Emma.ton

Visuals

Tim Loose (Bunte Klänge)

Wir freuen uns im April Marculino und Maximal bei der Emma.zone als Gast zuhaben. Sie sind in der regionalen Szene seit Jahrzehnten heimisch und dürften vielen noch mit ihren legendären ISS-Partys in Erinnerung sein. Aktuell sind sie mit einer der kreativen Köpfe der Fuchs und Hase Crew und stehen immer wieder begeisternd und voller Motivation hinter den Plattentellern.

Mit ihrer Erfahrung und ihrem Gespür für differenzierte, verspielte und dennoch treibende Klänge verstehen sie es die Meute in ein hypnotisches Spektakel zu entführen.

Emma.ton Unterstützung bekommen die beiden an diesem Abend von Tante Zathura.

Die passenden visuellen Klangbilder werden von keinem geringerem als Tim Loose an die Wand projiziert.