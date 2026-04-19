Emmi & Willnowsky - 30 Jahre Emmi & Willnowsky - DAS BEST-OF

Hurra! Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 feiert Perlenhochzeit und damit sein dreißigjähriges Bühnenjubiläum! Aus diesem fröhlichen Anlass präsentiert unser Jubelpaar die beliebtesten Songs, Witze und Sketche seiner jahrzehntelangen, innigen Liebesbeziehung!

Freuen Sie sich auf knapp zwei Stunden rasante Unterhaltung mit Pointen im Minutentakt!

Emmi und Willnowsky servieren Ihnen, meine Damen und Herren, nicht nur musikalische Leckerbissen von Mireille Matthieu bis Udo Jürgens, sie offenbaren auch ungeahnte Einsichten über den weltweiten Klimawandel und Andrew Lloyd Webbers Katzen.

Außerdem gibt es das heiß ersehnte Wiedersehen mit Willnowskys „Schwarzem Ritter auf dem Schwarzen Pferd!“

Reservieren Sie sich gleich Ihren Platz für alle Emmi & Willnowsky–Klassiker an einem Abend! Was für eine Party!!!