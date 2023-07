eMobility for Kids (eM4K)

Elektrisch fahren ist ein Weg zur klimafreundlichen Mobilität. Wollt ihr selbst einmal ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug bauen und erfahren, welche Bauteile, Fähigkeiten und Zusammenhänge für das Gelingen wichtig sind?

Dann kommt zum zweitägigen Workshop an die Hochschule in Sontheim.

Die Kursteilnehmer bauen selber in kleinen Teams einen elektrischen "Hot Rod" und testen ihn auf dem Hochschulgelände. Auf dem zweitägigen Workshop an der Hochschule in Sontheim mit einführender Vorlesung wird das Fahrzeug mit Elektromotor, Rückwärtsgang, Akku und Scheibenbremse gebaut. Wenn alles richtig funktioniert, können alle ihr Fahrzeug selber zur Probe fahren (Körpergewicht < 70 kg).

Geeignet für Teilnehmer im Alter von 12-15 Jahren.