Wie funktioniert ein Elektroauto? Welche Bauteile werden benötigt und wie entsteht aus Batterie, Elektromotor und Antrieb ein fahrbereites Fahrzeug?

Beim Ferienprogramm „eM4K – eMobility for Kids“ erleben Schülerinnen und Schüler Elektromobilität hautnah. Die Elektromobilität zählt zu den wichtigsten Zukunftstechnologien auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität und einem besseren Umweltschutz. Die kommende Generation wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieser Entwicklung spielen. Mit dem Ferienprogramm „eMobility for Kids“ möchten die Hochschule Heilbronn gemeinsam mit dem Verein Faszination Technik e. V. Jugendliche frühzeitig für Technik, Innovation und Elektromobilität begeistern.

In diesem zweitägigen Workshop bauen die Kursteilnehmer im Alter von 12 bis 15 Jahren in kleinen Teams ein eigenes elektrisches Fahrzeug („Hot Rod“) auf. Neben dem praktischen Aufbau begleitet von studentischen Betreuern vermitteln kurze Theorieeinheiten spannende Grundlagen rund um das Thema Elektromobilität. So werden technische Zusammenhänge altersgerecht erklärt und direkt am eigenen Fahrzeug erlebbar gemacht.

Nach erfolgreichem Zusammenbau werden die Fahrzeuge auf dem Campus getestet. Den Abschluss bilden spannende Fahr- und Parcours-Rennen, bei denen die Teams ihr Können unter Beweis stellen können.

Der Workshop findet an zwei aufeinanderfolgenden Ferientagen jeweils von 09:30 Uhr bis 15 Uhr statt.