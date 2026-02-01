Empfang zum internationalen Frauentag

PROGRAMMABLAUF
Empfang
10:30 Uhr im Komödienhaus K3, Theater Heilbronn
Begrüßung
Harry Mergel, Oberbürgermeister
Grußwort
Marion Rathgeber-Roth, Stadträtin
Festrede zum Internationalen Frauentag
Zukunft wird gemacht: Geschlechtergerechte KI als Gestaltungsaufgabe unserer Zeit Prof. Dr. Nicola Marsden, Hochschule Heilbronn, Forschungsprofessorin für Sozioinformatik, Expertin für sozialverantwortliche KI-Gestaltung, partizipative Designprozesse und Reallaborforschung
Für den Jugendgemeinderat
Vertreterinnen und Vertreter des Jugendgemeinderats
Musik
Sarah Finkel, Gesang
Manuel Heuser, Klavier und Gesang
Gespräche am Buffet
