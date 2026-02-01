Empfang zum internationalen Frauentag

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn

PROGRAMMABLAUF

Empfang

10:30 Uhr im Komödienhaus K3, Theater Heilbronn

Begrüßung 

Harry Mergel, Oberbürgermeister

Grußwort

Marion Rathgeber-Roth, Stadträtin

Festrede zum Internationalen Frauentag

Zukunft wird gemacht: Geschlechtergerechte KI als Gestaltungsaufgabe unserer Zeit Prof. Dr. Nicola Marsden, Hochschule Heilbronn, Forschungsprofessorin für Sozioinformatik, Expertin für sozialverantwortliche KI-Gestaltung, partizipative Designprozesse und Reallaborforschung

Für den Jugendgemeinderat

Vertreterinnen und Vertreter des Jugendgemeinderats

Musik

Sarah Finkel, Gesang 

Manuel Heuser, Klavier und Gesang

Gespräche am Buffet

