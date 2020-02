× Erweitern Emu-Herbst-Trio Emu-Herbst-Trio: 3 Männer

Das Schwabentrio spielt das Programm

"Kartoffelschnitz ond Henna"

Mit urschwäbischen Texten zu bekannten Pop-und Rocktiteln, hat aber auch eigene Stücke im Gepäck.

Es werden Geheimnisse gelüftet um die wirkliche Enstehung von Titeln wie Shadow on the wall, Born to be wild, Besame Mucho, Livin la vida loca und vielen anderen. Auch werden die Wurzeln frankophiler, italiäbischer, ja sogar russischer Lieder freigelegt. www.emuherbst-Trio.de

Eintritt: Ak: 10,-- €

Reservierung unter: elke.ursinus@online.de oder

Tel.: 0152-04606691