Emu Herbst Trio

Schräg, humorvoll, schwäbischem .....

So kommt die noch fast als Newcomer-Band zu bezeichnende Gruppe mit ihrem urigen Programm im Gepäck in den Club Voltaire: EMU-HERBST, das Schwabentrio aus der Region um Tübingen/Reutlingen. Es spielt in seinem Programm "Kartoffelschnitz ond Henna" bekannte Pop-und Rocktitel mit urschwäbischen Texten. Aber auch eigene Stücke haben sie im Gepäck, ganz im Sinne der modernen "Sänger ond Gsangschreiber“.

Es werden Geheimnisse um die wirkliche Entstehung von Titeln wie Shadow on the wall, Born to be wild, Besame Mucho und vielen anderen gelüftet. Dabei werden die Wurzeln frankophiler, italiäbischer, ja sogar russischer Lieder freigelegt.

Uli Betz: Piano

Miedel Stuhlinger: Gitarre, Gesang, Percussion

Ebe Hermann: Bass, Harp, Percussion ond a bissle G’sang