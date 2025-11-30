En Voyage ... unterwegs mit Duo Contradanza

Eine musikalische Reise mit einem prall gefüllten Koffer voller Melodien aus aller Welt tritt das „Duo Contradanza“ an.

Ihre spannende Route führt nach Italien, Frankreich, Argentinien, Osteuropa, USA bis nach Kuba, Japan und Afrika. In jedem Ton schwingt ein anderes Land, werden neue Geschichten lebendig zwischen Klassik, Jazz, leidenschaftlichem Tango, Latin bis hin zu orientalischen und afrikanischen Klängen. Mit Saxophon, Klavier und Orgel im Gepäck, spielen sich die profilierten Musikerinnen Ruth Sabadino und Claudia Großekathöfer leichtfüßig in die Ferne und tauchen virtuos in immer neue Klangwelten ein.

Kurzweilige Texte und Moderationen zwischen den Stücken erzählen mit Esprit und Tiefgang vom „unterwegs“ sein, um am Ende vielleicht ganz bei sich selbst anzukommen.

Weitere Infos auf www.konzerte.hn/konzerte

Ruth Sabadino – Saxophon

Claudia Großekathöfer – Klavier