Ruth Sabadino Saxofon –– Claudia Großekathöfer Klavier.

Vom behaglichen Musiksalon im beschaulichen Aschhausen startet das Duo einen musikalischen Roadtrip aus Klassik, Jazz, Tango und Klezmer. Im Reisekoffer finden sich dabei Melodien aus aller Welt, von Italien und Frankreich bis nach Argentinien, den USA bis nach Kuba, Japan und Afrika. Das Duo spielt sein Publikum leichtfüßig in die Ferne, u.a. mit Antonio Lauros Vals Venezolano, Astor Piazzollas Street Tango oder Giora Feidmans On Sabbath Day. Dazwischen verbinden kurzweilige Texte und Moderationen mit Esprit, Charme und Tiefgang vom Unterwegssein und vom Auf-und-davon, vom Sich-an-andere-Orte-träumen, um am Ende vielleicht doch ganz bei sich selbst anzukommen.

Konzert #45