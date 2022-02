× Erweitern www.enbw-dtbpokal.de EnBW DTB_Pokal

Erlebe dein Helden in Action und lass dich und deine Freunde faszinieren von der Perfektion der weltbesten Turnerinnen und Turner beim 38. EnBW DTB-Pokal 2022 in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Sei live dabei: Vom 18. bis 20. März messen sich die besten Turnerinnen und Turner im Einzel-Mehrkampf sowie der Team Challenge.

Bei der Junior Team Challenge messen sich junge Turnerinnen und Turner im internationalen Vergleich. Turnerinnen können ab 14 Jahren, Turner ab 15 Jahren starten.

Der Wettkampf bietet den Nachwuchstalenten die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln. Mit Blick auf das Thema “Leistung mit Respekt”, welches vom Deutschen Turner-Bund und dem Schwäbischen Turnerbund proaktiv vorangetrieben wird, steht hier die Gesamtentwicklung der jungen Turnerinnen und Turner im Fokus und weniger der reine sportliche Erfolg.

Geturnt wird wie bei den Großen in Teams mit drei bis fünf Athleten und auch hier stehen an jedem Gerät die sechs Besten anschließend in den Gerätefinals.