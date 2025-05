Encaustic - Der Zauber der Wachsmalerei: Wir malen Wasser

Für Einsteigende und FortgeschritteneKarten mit viel Liebe - vor allem mit HerzmotivenEncaustic ist eine besondere Maltechnik, bei der heißes Wachs mit einem Maleisen, Pen, Spachtel und anderen Werkzeugen auf spezielles Papieraufgetragen wird. Die Technik ist älter als die der Ölmalerei und war bereits in der Kunst der Antike zu finden.Dieser Kurs richtet sich an alle, die die Encaustic-Technik kennenlernen möchten oder ihre bereits erlangten Vorkenntnisse vertiefen möchten. Sie werden staunen, wie schnell Sie erfolgreich sind und wie beeindruckend kraftvoll die Farben Ihrer Ergebnisse leuchten.Es besteht die Möglichkeit, über einen Lieferservice ein Mittagessen zu bestellen.Inhalte: Stilles Wasser, fließendes Wasser, rauschende Wasserfälle, stürmische See, Wasser am Meer oder wir bewegen uns im / unter Wasser.