Encaustic - Malen mit heißem Wachs

Lassen Sie sich von Encaustic verzaubern, einer mehr als 3000 Jahre alten Maltechnik, bei der heutzutage flüssiges Wachs mit einem Maleisen auf den Malgrund aufgetragen wird.

Die Farbpigmente, in heißem Wachs gelöst, haben eine ausdrucksstarke und einzigartige Leuchtkraft. Wir verwenden das spezielle Encaustic-Wachs mit einem sehr hohen Anteil an Bienenwachs. Auch das Papier dazu muss speziell für Encaustic sein, die Oberfläche ist hoch verdichtet. Wir wollen Karten und Bilder in den Größen von DIN A6 und DIN A5 herstellen. Die Technik ist leicht zu erlernen und jeder kann in kürzester Zeit überraschende Kunstwerke entstehen lassen. Die Encaustic lässt alles um einen herum vergessen, man kann wunderbar abschalten, sie fesselt und fasziniert einfach.

Maleisen werden zur Verfügung gestellt.