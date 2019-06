Enchanté! Eine Offenbach-Revue Württembergische Philharmonie Reutlingen

Enchanté! Eine Offenbach-RevueWürttembergische Philharmonie Reutlingenin Zusammenarbeit mit der HMDK Stuttgart

Werke aus La Périchole, la belle Hélène, La vie parisienne, Les contes d’Hoffmann, La duchesse de Gérolstein, Barbe bleu, Orphée aux enfers

Studierende der Gesangsklassen der HMDK Stuttgart:

Malgorzata Roclawska, Sopran

Aline Quentin, Mezzosopran

Julie Werner, Mezzosopran

Paul Sutton, Tenor

Johannes Fritsche, Bariton

Juan Camilo Yepes, Bariton

Enrico Urbanek, Text und Regie

Thomas B. Hoffmann, Moderation

Württembergische Philahrmonie Reutlingen

Christian Capocaccia, Leitung

Am 20. Juni 2019 feiert der in Köln als Jakob geborene Jacques Offenbach seinen 200. Geburtstag. Grund genug den Operettenkomponisten zu ehren, der (nicht nur) in Paris das Musiktheater neu erfand, dabei mit urkomischen Handlungen, Frivolität und kesser Politsatire bei den Herrschenden für Schnappatmung sorgte und bis heute umwerfend schwungvollen Partituren verblüfft. Enrico Urbanek präsentiert eine vergnügliche Stippvisite in die Welt des Komponisten, gespickt mit Arien, Ensembles und Orchesterstücken aus seinem Schaffen.