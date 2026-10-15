Die Zukunft war gestern. Zeit, sie neu zu entdecken.

Vergangenheit trifft Gegenwart, Chanson trifft Krautrock, Post-Punk trifft Zeitgeist. Encore! – Back to the Future Edition ist kein nostalgischer Rückblick, sondern ein Abend voller Reibung, Haltung und Sounds, die heute genauso relevant sind wie damals.

Mit Marie Klock, Suzan Köcher’s Suprafon, Thomas Schwebel & Band sowie Kunst von Pianto Hirsch.

Marie Klock aus Paris liefert den Soundtrack für alle, die mit großen Plänen nach Hause kommen und dort von den Neurosen der anderen eingeholt werden. Mit französischem Neo-Chanson, ihrem Piano und ganz viel Charme verwandelt sie Alltagsdramen in große Geschichten.

Suzan Köcher’s Suprafon öffnen anschließend die Türen zu einer schillernden Parallelwelt. Psychedelia, Dreampop, und Krautrock verschmelzen zu einem hypnotischen Trip zwischen Sehnsucht und Realität – mal schwerelos, mal mit voller Wucht.

Mit Thomas Schwebel & Band kehrt schließlich ein Stück deutscher Musikgeschichte auf die Bühne zurück. 33 Tage in Ketten von Fehlfarben klingt auch Jahrzehnte später so kompromisslos und aufrüttelnd, als wäre es für genau diesen Moment geschrieben worden.

Zwischen den Konzerten und darüber hinaus begleiten die Arbeiten des Berliner Künstlers Pianto Hirsch den Abend. Seine Bilder sind roh, intensiv und unbequem – ein visueller Gegenpol, der persönliche Abgründe und den Zustand unserer Städte zu eindringlichen Momentaufnahmen unserer Zeit verdichtet.

Ein Abend für alle, die lieber nach vorne stolpern, als stehen zu bleiben. Laut, poetisch, unbequem und voller Energie.

Oder, um es mit Marty McFly zu sagen:

„Ich schätze, du bist noch nicht bereit dafür. Aber deine Kinder werden es lieben.“