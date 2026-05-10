„Encore!“

So ruft man auf den internationalen Konzertpodien nach einer Zugabe: „Noch eins!“ „Noch einmal!“

Bei Encore! erklingt ein Werk der klassischen Moderne zwei Mal. Dazwischen erkundet der Tübinger Musikwissenschaftler und Tagblatt-Musikjournalist Dr. Achim Stricker im Gespräch mit den Interpreten und dem Publikum verschiedene Zugangsweisen und Deutungsmöglichkeiten des Werks.

Hörerfahrungen, Wahrnehmungen und Perspektiven werden im gemeinsamen Dialog ausgetauscht und erweitert durch Berichte aus der Probenarbeit und Herangehensweise der Interpreten, durch Hinweise auf Entstehung und Hintergrund des Werks sowie die Analyse ausgewählter Musikbeispiele. Nach dem gemeinsamen Dialog erklingt das Werk noch einmal: Encore! – Nun mit neuen Ohren, neuen Einsichten und Erkenntnissen gehört.