Mit Nirse González - Eröffnungskonzert des Int. Gitarrenfestivals Tübingen 2025.

Mit einem festlichen Konzert eröffnet das Internationale Gitarrenfestival Tübingen 2025 am 7. November seine neue Ausgabe. Unter dem Motto „Chévere“ – ein karibischer Ausdruck für Freude, Lebendigkeit und Gemeinsamkeit – lädt das Festival vom 7. bis 16. November zu einer musikalischen Reise voller Begegnungen und Emotionen ein. Das Eröffnungskonzert trägt den Titel „Encuentro – zwei Horizonte“und steht für das zentrale Anliegen des Festivals: den Dialog zwischen Europa und Lateinamerika, die Verbindung von Tradition und Innovation.

Auf dem Programm stehen zwei Werke für Gitarre und Orchester, die diesen Gedanken eindrucksvoll verkörpern: Zum einen das „Concierto para Guitarra y Orquesta“ von Antonio Lauro (1917–1986), einem der bedeutendsten Komponisten Venezuelas. Es gilt als Meilenstein der lateinamerikanischen Gitarrenmusik, in dem sich folkloristische Wurzeln und klassische Formen zu rhythmischer Lebendigkeit und poetischer Tiefe verbinden. Zum anderen erklingt die mit Spannung erwartete Welturaufführung des „Concierto de las Alpujarras“ von Francisco Rodrigo (geb. 1938). Das Werk verbindet spanische und venezolanische Klangfarben und ist dem venezolanischen Gitarristen Nirse González persönlich gewidmet.

Solist des Abends ist der Widmungsträger selbst: Nirse González, international geschätzt für seine Virtuosität, Ausdruckskraft und seine Rolle als Botschafter der venezolanischen Gitarrenkunst. Begleitet wird er vom Residenz Orchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Sven Gnass. Gemeinsam schlagen sie die Brücke zwischen südamerikanischer Melancholie und europäischer Klassik – und eröffnen das Festival mit einem Abend voller Leidenschaft, Intensität und musikalischer Begegnungen.